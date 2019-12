СМИ: В администрации Трампа выступили против новых санкций в отношении России

Администрация Трампа борется против очередного пакета санкций в отношении России, предложенного председателем сената США Линдси Грэмом. Речь идёт о законопроекте DASKA (American Security from Kremlin Aggression Act of 2019, что можно перевести как "Защита американской безопасности от агрессии Кремля"), передаёт The Daily Beast.

Грэм ознакомил сенат с этим законопроектом ранее. Он призван наказать отдельных лиц и компании, якобы подвластные Кремлю, за "неправомерные действия России по отношению к Украине", а также за военные действия в Сирии и "российское вмешательство" в выборы президента США в 2016 году.

Предполагается, что новый пакет документов поднимет санкции против бизнесменов, банковского сектора и государственного долга России.

В свою очередь администрация президента США Дональда Трампа направила сенатору очень жёсткое, разгромное письмо на 22 страницах с критикой этого решения. В частности, авторы считают, что санкции такого рода не только простимулируют Россию начать собственные энергетические разработки, но и нанесут вред управляющим активами банков, которые проводят операции в России.