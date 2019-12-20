Лайф публикует фото оружия, из которого мужчина открыл огонь у здания ФСБ

В распоряжении Лайфа оказались фотографии оружия, из которого мужчина открыл стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в Москве.

Как видно на снимках, стрелок использовал охотничий карабин "Сайга". Также при себе он имел пистолет и нож.

Напомним, преступник был нейтрализован на месте. Лайф опубликовал видео с моментом ликвидации стрелка и рассказ очевидца о произошедшем. Расследованием дела о стрельбе займётся центральный аппарат СК РФ. В результате стрельбы погиб сотрудник ФСБ и получили ранения пять человек, в том числе одно гражданское лицо.