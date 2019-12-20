В Пскове за убийство знакомой задержали преподавателя академии ФСИН

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Мужчина признался в содеянном и написал явку с повинной. По версии следствия, конфликт произошёл во время застолья.

В Пскове по подозрению в убийстве знакомой задержали преподавателя филиала академии ФСИН. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

В ночь на 13 декабря 2019 года предполагаемый злоумышленник в ходе застолья поссорился со своей знакомой, в ходе конфликта причинил телесные повреждения, от которых потерпевшая скончалась, — говорится в сообщении СКР.

Затем, по версии следствия, мужчина вывез тело 54-летней жертвы в лес и закопал. Подозреваемый задержан. Им оказался 39-летний преподаватель Псковского филиала академии ФСИН России, который уже написал заявление о явке с повинной.

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