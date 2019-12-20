После жалобы Путину в Сочи отремонтируют "дом ветеранов"

Мэр Сочи Алексей Копайгородский пообещал исправить ряд проблем с ремонтом и благоустройством дома на Мацестинской улице, который был построен ещё в 2006 году как социальное жильё, в том числе для ветеранов.
На состояние дома на большой пресс-конференции Владимира Путина пожаловался главред газеты "Президент", он попросил главу государства прекратить "бесчинства" чиновников в Сочи.
Позже пресс-служба городской мэрии сообщила, что речь идёт о доме на улице Мацестинской, 17, в котором на данный момент не проживают участники Великой Отечественной войны.
— Оперативно выехали по адресу Мацестинская,17. Все необходимые службы, специалисты, правоохранительные органы прибыли со мной, чтобы оперативно посмотреть и оценить обстановку. С сегодняшнего дня мы начинаем поквартирный обход, — приводит слова градоначальника ТАСС.
По его словам, лифтовое хозяйство в доме исправно, у жителей верхних этажей есть замечания относительно крыши, также жильцы жалуются на воду в подвалах. Но оценить эту ситуацию планируется в пятницу в светлое время суток.
— Ещё на придомовой территории этого дома есть площадка, им обещала подрядная организация её благоустроить и не выполнила. Мы с ней тоже разберёмся и приведём своими силами детскую площадку в порядок — это основные просьбы жильцов, — сказал он.
Мэр также отметил, что до конца года комиссия посетит ещё один дом на этой улице, где наблюдается похожая ситуация.
Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин подвёл итоги года.
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