После жалобы Путину в Сочи отремонтируют "дом ветеранов"

Мэр города также отметил, что до конца года комиссия посетит ещё один дом на этой улице, где наблюдается похожая ситуация.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский пообещал исправить ряд проблем с ремонтом и благоустройством дома на Мацестинской улице, который был построен ещё в 2006 году как социальное жильё, в том числе для ветеранов.

На состояние дома на большой пресс-конференции Владимира Путина пожаловался главред газеты "Президент", он попросил главу государства прекратить "бесчинства" чиновников в Сочи.

Позже пресс-служба городской мэрии сообщила, что речь идёт о доме на улице Мацестинской, 17, в котором на данный момент не проживают участники Великой Отечественной войны.

— Оперативно выехали по адресу Мацестинская,17. Все необходимые службы, специалисты, правоохранительные органы прибыли со мной, чтобы оперативно посмотреть и оценить обстановку. С сегодняшнего дня мы начинаем поквартирный обход, — приводит слова градоначальника ТАСС.

По его словам, лифтовое хозяйство в доме исправно, у жителей верхних этажей есть замечания относительно крыши, также жильцы жалуются на воду в подвалах. Но оценить эту ситуацию планируется в пятницу в светлое время суток.

— Ещё на придомовой территории этого дома есть площадка, им обещала подрядная организация её благоустроить и не выполнила. Мы с ней тоже разберёмся и приведём своими силами детскую площадку в порядок — это основные просьбы жильцов, — сказал он.

Мэр также отметил, что до конца года комиссия посетит ещё один дом на этой улице, где наблюдается похожая ситуация.

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин подвёл итоги года.