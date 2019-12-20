Лайфу стала известна личность стрелка, открывшего огонь у здания ФСБ в Москве

Открывшим огонь у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы оказался 39-летний Евгений Манюров.

Согласно данным из открытых источников, Манюров работал индивидуальным предпринимателем в области права в Московской области. На странице мужчины в социальной сети указано, что он учился в Российской академии правосудия.

Напомним, преступник был нейтрализован на месте. Лайф опубликовал видео с моментом ликвидации стрелка и рассказ очевидца о произошедшем. Расследованием дела о стрельбе займётся центральный аппарат СК РФ. В результате стрельбы погиб сотрудник ФСБ и получили ранения пять человек, в том числе одно гражданское лицо. Нападавший вёл огонь из охотничьего карабина "Сайга".