В Перми создали робота, который будет продавать сим-карты

Разработкой занималась компания Promobot, которая является крупнейшим производителем человекоподобных андроидов на территории Восточной и Северной Европы.

Инженеры в Перми создали первого в России робота, который сможет самостоятельно продавать сим-карты. Об этом рассказал сооснователь компании Promobot Олег Кивокурцев в беседе с ТАСС.

— У него будет в груди установлен диспенсер выдачи карт, сканер паспорта и терминал для оплаты, — делится подробностями Кивокурцев.

По его словам, покупатель должен обратиться к роботу. Тот попросит просканировать паспорт, внесёт полученную информацию в базу данных. Оплата будет производиться по карте, а после оплаты робот выдаст из диспенсера сим-карту.

Кивокурцев сообщает, что в 2020 году такие роботы появятся в Москве и других крупных городах России. Особенно они пригодятся в местах скопления людей и на общественных пространствах, например в аэропортах и бизнес-центрах, на вокзалах. Андроид "обучен" десяти иностранным языкам, поэтому у гостей России не возникнет проблем с покупкой сим-карты.