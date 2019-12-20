Журнал Science признал первую в мире фотографию чёрной дыры "прорывом года"

Престижный научный журнал Science назвал фотографию чёрной дыры "прорывом года". Об этом сообщается на официальном сайте издания.
Впервые снимок сверхмассивной чёрной дыры в центре галактики Messier 87 обнародовало НАСА 10 апреля текущего года. Для фиксации этого объекта потребовались усилия международной группы астрофизиков и использование телескопа горизонта событий. Этот проект объединяет систему радиотелескопов по всей Земле.
Победителем в номинации читателей журнала стал первый портрет денисовского человека.
Напомним, изображённая на снимке чёрная дыра получила гавайское имя Powehi.
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