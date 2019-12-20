Журнал Science признал первую в мире фотографию чёрной дыры "прорывом года"

Снимок стал доказательством того, что такие объекты действительно существуют. До апреля 2019 года это было всего лишь гипотезой.

Престижный научный журнал Science назвал фотографию чёрной дыры "прорывом года". Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Впервые снимок сверхмассивной чёрной дыры в центре галактики Messier 87 обнародовало НАСА 10 апреля текущего года. Для фиксации этого объекта потребовались усилия международной группы астрофизиков и использование телескопа горизонта событий. Этот проект объединяет систему радиотелескопов по всей Земле.

Победителем в номинации читателей журнала стал первый портрет денисовского человека.

Напомним, изображённая на снимке чёрная дыра получила гавайское имя Powehi.