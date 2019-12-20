Украинского спортсмена обязали вернуть олимпийское золото из-за допинга

Международный олимпийский комитет (МОК) обязал украинского штангиста Алексея Торохтия вернуть золотую медаль Игр 2012 года после того, как спортсмена дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.
Как сообщает пресс-служба МОК, 18 декабря Торохтий был дисквалифицирован на два года за применение дегидрохлорметилтестостерона. Ранее он был временно отстранён от соревнований.
Теперь Торохтию придётся вернуть золотую медаль, диплом и значок. На Олимпиаде в Лондоне спортсмен победил в категории до 105 килограммов. Второе место тогда занял Наваб Насиршелал из Ирана, третье — поляк Бартломей Бонк, а четвёртое — Руслан Нурудинов из Узбекистана.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram