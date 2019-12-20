Украинского спортсмена обязали вернуть олимпийское золото из-за допинга

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Фото © Instagram / torokhtiy

18 декабря Торохтий был дисквалифицирован на два года за применение дегидрохлорметилтестостерона.

Международный олимпийский комитет (МОК) обязал украинского штангиста Алексея Торохтия вернуть золотую медаль Игр 2012 года после того, как спортсмена дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба МОК, 18 декабря Торохтий был дисквалифицирован на два года за применение дегидрохлорметилтестостерона. Ранее он был временно отстранён от соревнований.

Теперь Торохтию придётся вернуть золотую медаль, диплом и значок. На Олимпиаде в Лондоне спортсмен победил в категории до 105 килограммов. Второе место тогда занял Наваб Насиршелал из Ирана, третье — поляк Бартломей Бонк, а четвёртое — Руслан Нурудинов из Узбекистана.

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