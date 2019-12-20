В доме престарелых в США произошла стрельба, есть жертвы

Одна из работниц учреждения погибла, ещё две были госпитализированы в критическом состоянии.

66-летний житель дома престарелых в четверг открыл стрельбу по соседям и работникам организации. Об этом сообщает The New York Times.

Пострадало трое женщин. Одна, 47-летняя работница, погибла на месте, две другие в критическом состоянии доставлены в госпиталь. Трагедия произошла в прибрежном городке Уэстерли, штат Род-Айленд.

— Все школы Уэстерли закрыты на вход и выход до поступления дальнейших уведомлений. Для безопасности к нам была направлена полиция, сотрудники школьной администрации следят за учащимися, — говорится в сообщении администрации школьных заведений города.

На место инцидента немедленно выехали полицейские подразделения. Очевидцы сообщали о бронемашинах и даже вертолётах, но столь массивная поддержка не потребовалась: в комнате, где проживал стрелок, обнаружили его тело. Об этом сообщил шеф полиции Лэйси на пресс-конференции.