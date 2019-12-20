Данные 267 миллионов пользователей Facebook оказались в открытом доступе

Предполагается, что вся хранившаяся в базе информация была собрана до обновления правил безопасности.

Личные данные 267 миллионов пользователей социальной сети "Фейсбук", включая номера телефонов и персональные идентификаторы, оказались доступны любому желающему в Интернете. Об этом сообщила исследовательская компания Comparitech.

По данным компании, доступ к этой базе данных мог получить любой, ведь для входа не нужны ни пароль, ни регистрация. База была составлена хакерами из Вьетнама, однако после обнаружения о ней сообщили провайдеру для блокировки.

Отмечается, что всего в базе было 267 140 436 человек, большинство из которых жители Соединённых Штатов. Эксперты полагают, что хранившейся в базе информацией могли пользоваться мошенники для рассылки спама и фишинговых атак.

Представители соцсети заявили, что занимаются изучением способа формирования базы, однако пока предполагается, что вся хранившаяся в ней информация была собрана до обновления правил безопасности.

Ранее Лайф сообщал, что "Фейсбук" запретит рекламу табака, электронных сигарет и оружия.