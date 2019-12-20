В России впервые осудили владельца пиратского онлайн-кинотеатра

Нарушитель оказался очень скрытным и хитрым человеком: не имел аккаунтов в соцсетях, не проявлял особой активности в Интернете.

Хозяин сети пиратских онлайн-кинотеатров осуждён по статье "Нарушение авторских и смежных прав" и получил два года условно. О этом говорится в пресс-релизе компании Group-IB.

Пират зарабатывал на показе нелегального видеоконтента: сериалов, киноновинок и популярных фильмов. Принадлежащую ему сеть онлайн-кинотеатров, каждый из которых насчитывал до десяти тысяч наименований, и их "зеркал" сотрудники компании обнаружили ещё в 2018 году. Как удалось выяснить, владелец получал контент от одной из крупнейших пиратских сетей — Moonwalk (завершила деятельность в октябре 2019 года).

Специалисты компании неоднократно информировали пирата о незаконности его действий и требовали прекратить использование чужой интеллектуальной собственности. В случае блокировки "зеркал" он создавал новые, а на предупреждения никак не реагировал.

В ходе расследования, инициированного одним из правообладателей, удалось сперва напасть на цифровой след преступника, а потом и установить его личность в ходе оперативно-разыскных мероприятий СК. В Group-IB признаются, что нарушитель оказался очень скрытным и хитрым человеком: не имел аккаунтов в соцсетях, не проявлял особой активности в Интернете.

Весной 2019 года его задержали в Подмосковье, а в декабре он был признан виновным. На допросе теперь уже бывший владелец пиратских онлайн-кинотеатров дал признательные показания и согласился работать со следствием.

Директор департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин заявил, что теперь появился очень важный прецедент привлечения владельцев пиратских ресурсов к уголовной ответственности.