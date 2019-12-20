Оперативники работают по месту прописки мужчины, открывшего огонь у здания ФСБ

Напомним, преступник был ликвидирован на месте. В результате стрельбы погиб сотрудник ФСБ, пять человек получили ранения.

В подмосковном Подольске в доме, где был прописан предполагаемый стрелок Евгений Манюров, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Как стало известно Лайфу, Манюров был прописан на Ленинградской улице.

39-летний Евгений Манюров занимался предпринимательской деятельностью в области консалтинга. В 2015 году его ИП было ликвидировано. Согласно информации на странице в соцсети, мужчина учился в Российской академии правосудия. Также известно, что Манюров увлекался стрельбой и даже занимал призовые места на соревнованиях.

Напомним, преступник был нейтрализован на месте. Лайф опубликовал видео с моментом ликвидации стрелка и рассказ очевидца о произошедшем. Расследованием дела о стрельбе займётся центральный аппарат СК РФ. В результате стрельбы погиб сотрудник ФСБ и получили ранения пять человек, в том числе одно гражданское лицо. Нападавший вёл огонь из охотничьего карабина "Сайга".