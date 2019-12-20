Более тысячи беспилотников было обнаружено у берегов Крыма за пять лет

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Фото © Flickr / Airman Magazine

В 2019 году дежурные силы ПВО поднимались на перехват самолётов НАТО более 70 раз.

С момента воссоединения Крыма с Россией в районе полуострова было обнаружено более тысячи разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-майор Николай Гостев.

Разведывательная деятельность у наших южных границ постоянно наращивается. Среднее количество обнаруженных дежурными силами ПВО разведывательных летательных аппаратов в этом регионе за год составляет порядка 250 воздушных целей,сказал он в интервью "Красной звезде".

Командующий отметил, что чаще всего российские военные засекают полёты американских самолётов-разведчиков ЕР-ЗЕ Aries и Р-8А Poseidon, а также стратегических беспилотников RQ-4 Global Hawk.

Он также добавил, что всего за 2019 год подразделениями ПВО было обнаружено 78 тысяч воздушных объектов. Дежурная авиация поднималась на перехват самолётов НАТО более 70 раз.

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