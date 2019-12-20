В "Роскачестве" рассказали, как правильно выбрать красную икру

Обязательно нужно проверить упаковку. Вздувшаяся крышка говорит о том, что в банке уже расплодились опасные микробы.

Покупать на развес, оценить внешний вид, проверять маркировку и место изготовления — такие советы по выбору красной икры в интервью агентству RadioSputnik дала эксперт "Роскачества" Наталья Петроченкова.

Если вы покупаете икру в жестяной банке, то в первую очередь, отмечает специалист, необходимо проверить упаковку. Повреждения и вмятины не самое страшное. Гораздо хуже, если крышка вздулась. Это называется "бомбаж".

— Лучше всего выбирать икру с маркировкой ГОСТ на упаковке. Также надо смотреть на место изготовления икры. Лучше всего искать из традиционных мест вроде Камчатки и Сахалина, — отметила Петроченкова.

Есть продукт из вздувшейся банки категорически нельзя: можно получить сильнейшее отравление.

Эксперт советует приобретать икру "на разлив" или в стеклянных банках. Так удобнее всего лично удостовериться в качестве икры.

— При выборе икры в стеклянной банке или "на разлив" у вас есть возможность рассмотреть её до покупки. Икринки первого сорта должны быть целыми, одинакового цвета, размера, а также не должны быть слипшимися. Если такую банку перевернуть, то икра не должна моментально начинать ползти по стенкам, — пояснила Петроченкова.

Если всё же икра начинает ползти по стенкам, то в ней слишком много джуса, добавила эксперт. Объём этой жидкости сказывается на фактическом количестве икры.

Проведённая заморозка икры на качестве продукта не сказывается, отметила специалист, но, к сожалению, покупатель никак не отследит, сколько раз икра подвергалась этой процедуре.