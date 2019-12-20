Пока не поздно! Названы самые недорогие направления из Москвы на Новый год

По статистике, больше половины россиян покупают авиабилеты в последний момент — не раньше, чем за неделю до вылета, из-за чего сильно переплачивают авиакомпаниям, однако даже в таких условиях можно найти выгодные предложения как по России, так и за границу.

Как рассказал PR-директор Aviasales Янис Дзенис в интервью "Интерфаксу", несмотря на то что до Нового года осталось не так много времени и "последний момент" почти настал, улететь, например, из Москвы за вменяемые деньги ещё очень даже можно.

Так, доступны вылеты до Санкт-Петербурга и обратно за 5500 рублей с вылетом 28 декабря и возвращением 2 января. На эти же дни улететь в Казань обойдётся чуть подороже, 6900 рублей, а в Калининград с вылетом 29 декабря и возвращением 2 января можно отправиться за 8500 рублей.

Среди зарубежных самым привлекательным по цене оказалось новогоднее путешествие в Беларусь — с вылетом 31 декабря и возвращением 3 января такая поездка обойдётся в 6500 рублей. Вполне демократичные цены у перелётов в Лондон — 7500. Несколько дороже, в районе 13 тысяч рублей, придётся заплатить за полёт в Берлин и обратно.

У жителей Санкт-Петербурга есть возможность посетить Москву за 4900 рублей. Немного дороже, около 5900, обойдётся полёт в Лондон с 30 декабря по 2 января.

А вот на неделю в Сочи или Минеральные Воды петербуржцы могут отправиться уже за 13 300 рублей, за новогоднее путешествие в Будапешт придётся выложить 14 000, примерно во столько же обойдётся Гамбург — 14 300 рублей.

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