Тренер — о стрелке, открывшем огонь на Лубянке: На занятия ходил в чёрном плаще

Также специалист добавил, что Манюров прозанимался в стрелковом клубе всего три месяца.

Тренер стрелкового клуба Олег Солович, занимавшийся с устроившим стрельбу возле здания ФСБ в Москве Евгением Манюровым, рассказал о своём бывшем ученике.

— Стрелял плохо. Чтобы хорошо стрелять, надо несколько лет этим увлекаться. Он у нас месяца три прозанимался, — сказал Солович в интервью "Комсомольской правде".

По словам тренера, Манюров общался со всеми нормально, но отличался одной небольшой странностью.

— Вот только на занятия ходил в таком длинном чёрном плаще с капюшоном. Даже не плащ это, а парка. Мы предлагали ему снимать верхнюю одежду во время стрельбы, а он говорил, что ему так удобно, — добавил тренер.

Ранее Лайф сообщал, что Манюров принимал участие в соревнованиях по стрельбе и даже занимал призовые места.

Напомним, преступник был нейтрализован на месте. Лайф опубликовал видео с моментом ликвидации стрелка и рассказ очевидца о произошедшем. Расследованием дела о стрельбе займётся центральный аппарат СК РФ. В результате стрельбы погиб сотрудник ФСБ и получили ранения пять человек, в том числе одно гражданское лицо. Нападавший вёл огонь из охотничьего карабина "Сайга".