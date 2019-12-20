Москвич проспорил другу и сбросил "гелендваген" с вертолёта — видео

Известно, что изначально уничтожение внедорожника 1995 года выпуска должно было состояться в столице, однако там это сделать не получилось.

Двое пока не установленных жителей Москвы организовали для себя в Карелии весьма недешёвое и достаточно специфичное развлечение — заказали падение автомобиля Mercedes G-Class с вертолёта. Об этом сообщает "Столица на Онего".

По данным издания, мужчины абсолютно официально обратились в администрацию аэропорта Пески и заплатили за сброс 250 тысяч рублей. Вся операция заняла около 20 минут, при этом обычно час полёта на вертолёте обходится в 160 тысяч.

Неизвестно также, откуда любители краш-тестов взяли внедорожник, но если предполагать, что он был куплен, то стоимость затеи возрастает ещё в несколько раз, ведь аналогичное авто, только на ходу, можно приобрести в России приблизительно за миллион рублей.

Как стало известно журналистам, ранее мужчины заключили спор "на крупный контракт", в котором проигравший поставил на кон Mercedes. Спор состоялся, однако реализовать задуманное в столице не удалось, тогда они отправились в Карелию.

— Вертолёт поднялся на высоту 300 метров, отлетел немного в сторону и сбросил автомобиль вниз, на площадку аэропорта Пески, не на взлётную полосу, — прокомментировали ситуацию в аэропорту, отметив, что после всего внедорожник соскребли с земли и отвезли на металлолом.