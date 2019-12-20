СМИ: ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики

Теперь инспектора смогут, возможно, тестировать даже водителей без признаков алкогольного или наркотического опьянения.

Сотрудники ГИБДД могут получить возможность проверять всех водителей на алкоголь и наркотики с помощью специально разработанных экспресс-тестов. Об этом в пятницу сообщило издание "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проект предполагает введение предварительной проверки водителей и содержит новый признак опьянения — "показания приборов (средств), свидетельствующие об обнаружении наличия алкоголя или наркотических средств и психотропных веществ". Сейчас сотрудники ориентируются на пять "органолептических признаков": запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица или поведение, которое не соответствует обстановке.

Экспресс-анализ не требует заполнения протокола, присутствия понятых и видеофиксации, как в случае с проверкой водителей алкотестером. Для него могут приспособить бесконтактный алкотестер, который анализирует состав выдыхаемого человеком воздуха, или же новый для ГИБДД портативный бумажный тест для анализа слюны.

Экспресс-тесты помогут в случае "неочевидности наличия" у водителей признаков опьянения. При этом в ведомстве подчёркивают, что отказ от проведения этой процедуры не повлечёт за собой никаких последствий.

— Отказ водителя от такой проверки не повлечёт наступления каких-либо правовых последствий, — утверждают в пресс-службе МВД.

Но эта инициатива вызывает у ряда специалистов обоснованные подозрения. Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев полагает, что к упрощённым тестам "могут возникнуть вопросы". Довольно сложно оценить, насколько их результаты будут достоверными и возможно ли будет их фальсифицировать, пояснил он.

Юрист Александр Тонконог опасается, что "новая инициатива позволит сотрудникам полиции проводить массовые проверки, в том числе на определённых территориях", и может способствовать "коррупционным рискам".

В МВД добавили, что при положительном результате экспресс-теста автомобилиста направят на медосвидетельствование для выяснения точного количества выпитого или уточнения вида употребляемого наркотика.