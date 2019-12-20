Яхта бывшего мужа Дженнифер Лопес сгорела в Майами — видео

В результате инцидента никто не пострадал. Судно оценивалось в семь миллионов долларов.

Яхта американского певца Марка Энтони сгорела и затонула на пристани в Майами. Об этом сообщает телеканал CBS.

В тушении судна, длина которого более 40 метров, принимали участие десятки пожарных. Огонь при этом был виден даже из центра города. Два члена экипажа смогли покинуть яхту и не пострадали. Сам артист в момент происшествия находился за границей.

Отмечается, что стоимость яхты составляла порядка семи миллионов долларов. На яхте имелись джакузи, зона барбекю, стоянка для гидроциклов, спутниковое ТВ, а также пять кают со спальными местами на 12 человек.

Марк Энтони — популярный певец в стиле сальса, композитор и актёр. В 2004 году он женился на певице и актрисе Дженнифер Лопес. Спустя семь лет пара рассталась.