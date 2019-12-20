Кемеровчанин убил 50-летнюю любовницу из-за интимных фото

Также мужчина вынес из квартиры убитой мобильный телефон, планшетный компьютер и украшения.

Житель Кемерова обвиняется в убийстве своей близкой знакомой, пытавшейся заставить его уйти от жены. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данным следователей, в ноябре текущего года 39-летний житель областного центра пришёл в гости к своей 50-летней любовнице, постепенно разговор зашёл о семейной жизни, и женщина начала уговаривать мужчину бросить семью и остаться с ней. Тот от такой перспективы отказался, на что женщина пригрозила отправить его интимные фотографии, сделанные в её квартире, и потянулась за сотовым телефоном.

Это привело гостя в ярость, он схватил полотенце, набросил хозяйке квартиры на шею и задушил. Затем, зная, что в доме было чем поживиться, мужчина обыскал комнаты и, прихватив мобильный телефон, планшетный компьютер и украшения, скрылся. Проходя мимо установленных в подъезде камер, прятал лицо. После всё награбленное сдал в ломбард.

Тело женщины нашли её родственники, позже следователи установили личность преступника. Первоначально он отказывался от сотрудничества со следствием, однако дал признательные показания под тяжестью улик. Решением суда он был заключён под стражу, против него возбуждено дело по статье "Убийство".

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