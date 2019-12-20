Роспотребнадзор объяснил, как выбрать качественную шубу

Желательно не только оценить внешний вид изделия и качество меха, но даже понюхать его.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали про маркировку изделий из натурального меха и параметры, по которым стоит выбирать качественную носкую одежду. Сообщили они об этом на своём официальном сайте.

Покупать меховые изделия лучше всего в местах организованной торговли, у торговцев и производителей, чья хорошая репутация подтверждена на практике. Желательно, чтобы в торговом зале имелось просторное место для примерки, а товары были сгруппированы по видам, моделям, росту отдельно для мужчин, женщин и детей.

При выборе шубы из натурального меха следует убедиться в наличии маркировки контрольным идентификационным знаком — КИЗ. КИЗ — это бланк строгой отчётности, на микросхеме которого содержится уникальный номер, присваиваемый изделию в процессе маркировки.

Если изделие отечественного производства, то КИЗ будет иметь зелёный цвет, для импортных меховых изделий — красный. Он не обязателен для одежды с меховыми элементами рукавиц, перчаток, митенок (перчаток без пальцев), игрушек, головных уборов, спортивной одежды, обуви с натуральным мехом.

Знак может быть вшит в шов изделия с изнаночной стороны, приклеен на вшитый маркировочный ярлык или прикреплён к петличному отверстию, вешалке или петле-застёжке переда изделия с одноразовой пломбой.

Проверить КИЗ можно либо на сайте Центра развития перспективных технологий, либо через мобильное приложение по QR-коду.

— Продажа немаркированных изделий из меха или с маркировкой, не соответствующей требованиям, незаконна. Такие изделия подлежат конфискации, — подчёркивается в сообщении.

Помимо этого Роспотребнадзор призывает покупателей обращать пристальное внимание на общее состояние шубы и внешний вид меха. Подпушек у мехового изделия должен быть густой и плотный, с длинными волосками, которые не ломаются. Мех при сминании должен быстро расправляться, не слипаясь и возвращая исходное направление ворса. При встряхивании изделие не хрустит и не осыпается, а швы при ощупывании не должны ощущаться. Шуба не должна издавать резкого запаха, краситься, пачкаться.