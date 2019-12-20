Трамп назвал имя своего защитника на процессе по импичменту

По словам американского президента, у демократов столь плохо с доказательствами, что они даже не спешат идти в суд.

Президент США Дональд Трамп заявил, что основным представителем на процессе по импичменту будет юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне.

— Думаю, да. Пэт делает хорошую работу. Он потрясающий юрисконсульт, — сказал Трамп в эфире телеканала СSpan.

Также американский президент потребовал от сената немедленно начать рассмотрение дела об импичменте. По словам Трампа, у демократов столь плохо с доказательствами, что они даже не спешат идти в суд.

Впрочем, заседание сената вряд ли состоится раньше 6 января. Именно в этот день сенаторы должны вернуться с рождественских каникул.

Напомним, накануне импичмент Трампу объявили в палате представителей, где большинство составляют представители Демократической партии. Повторение такого сценария в верхней палате — сенате — крайне маловероятно, ведь однопартийцев действующего президента там большинство.