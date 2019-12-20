Эксперты рассказали, кто работает 31 декабря спустя рукава

Отмечается, что нежелание трудиться в полную силу не несёт в себе каких-либо серьёзных последствий для компании в будущем.

В день перед Новым годом производительность труда россиян снижается, особенно сильно это касается тех, кто работает в офисе. А вот для работников сферы услуг или предприятий непрерывного цикла грядущие торжества мало что меняют.

— У работников заводов, у работников материального производства будет обычная производительность труда. В сфере реального сектора, материального производства будет обычный день, может быть, слегка менее производительный в связи с тем, что у людей всё-таки мысли будут заняты больше вечером, подготовкой к вечеру, — цитирует РИА "Новости" профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александра Щербакова.

Однако в других сферах, по словам Щербакова, накануне праздников, как правило, происходят "моменты, связанные с игнорированием" своих рабочих обязанностей и откладыванием их на будущее.

Во многом согласна с ним завкафедрой экономики труда и персонала МГУ имени М.В. Ломоносова Татьяна Разумова, она отмечает, что подобное сокращение производительности труда не несёт в себе каких-либо угроз, поскольку "сотрудники этого сектора заранее готовятся к закрытию всех должностных вопросов" и один расслабленный день не повлияет на общие результаты работы.

Начались предновогодние увольнения. Как не потерять место и деньги