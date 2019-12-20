МВД перечислило самые угоняемые марки машин в Москве

Также в полиции сообщили, что в текущем году число автоугонов снизилось на 25,1% по сравнению с 2018 годом.

МВД назвало популярные у угонщиков марки автомобилей и рассказало о самых распространённых методах их похищения. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Наиболее похищаемые (угоняемые) легковые автомашины марок Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ, — поделились статистикой в МВД.

За 11 месяцев текущего года в Москве было зарегистрировано 1754 кражи автомобилей. Это на 588 (25,1%) случаев меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Что касается наиболее популярных способов угона, то здесь первое место занимает вскрытие замков автомобиля специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью различных электронных сканирующих устройств.

Следом идёт вскрытие дверей механическим способом, сообщают в МВД.

Иногда похитители прибегают и к подмене ключа. В частности, они заранее узнают у владельца, который продаёт свою машину, о противоугонных средствах. Позже, при осмотре авто, они тайно меняют ключ на дубликат или и вовсе воруют его.

Могут похитители использовать и автоэвакуатор, предъявляя поддельные документы на машину.