Названы аудиокниги, которые россияне чаще всего слушали в уходящем году

Эксперты отмечают, что, помимо естественных наук, люди стали активнее интересоваться психологией.

В 2019 году россияне чаще всего слушали аудиокниги в жанре фантастики и фэнтези, художественную и психологическую литературу, самой популярной аудиокнигой стала "Sapiens. Краткая история человечества" Юваля Ноя Харари. Об этом говорится в исследовании сервиса аудиокниг Storytel, которое оказалось в распоряжении РИА "Новости".

Среди фантастики и фэнтези первой и третьей по количеству прослушиваний стали аудиокниги Дмитрия Глуховского "Метро 2035" и "Метро 2034", второе место удерживает "Пикник на обочине" Бориса и Аркадия Стругацких. Среди самых прослушиваемых художественных книг оказались "Шантарам" Грегори Дэвида Робертса, сокращённая версия романа "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд и новая книга Элизабет Гилберт "Город женщин".

— Люди значительно больше начали интересоваться книгами по психологии. В этом году их скачивали больше в три раза, чем в 2018 году. Это книги, как легче относиться к жизни, двигаться вперёд и зарабатывать деньги, — прокомментировал гендиректор Storytel Борис Макаренков.

Среди таких книг эксперты называют "Тонкое искусство пофигизма". В топ самых скачиваемых психологических книг вошли "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперёд" Джен Синсеро и "Думай и богатей" Наполеона Хилла.

В тройку самых прослушиваемых книг в жанре ужасов вошли "Смертельная белизна" Роберта Гэлбрейта, на втором — "Нож" Ю Несбё, а на третьем — "Кладбище домашних животных" Стивена Кинга.

Не забыли люди и бессмертную классику. Среди произведений, прошедших проверку временем, эксперты назвали антиутопию "1984" Джорджа Оруэлла, роман-эпопею "Война и мир" и трагический любовный роман "Анна Каренина" Льва Толстого.