В Иркутской области заключённого осудили за вербовку в ИГИЛ

В Иркутской области суд приговорил к 14 годам лишения свободы заключённого, вербовавшего в террористическую организацию ИГИЛ* других заключённых. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по региону.
— Подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, из которых первые шесть лет с содержанием в тюрьме, восемь лет — в колонии особого режима, — говорится в сообщении.
Отмечается, что с декабря 2017-го по февраль 2018-го 35-летний мужчина неоднократно предлагал другим заключённым вступить в террористическую организацию.
Ранее сообщилось о ячейке ИГИЛ в калмыцкой колонии. В состав террористического сообщества вошли более 100 осуждённых. При этом, по данным следствия, руководство ИК за денежное вознаграждение оказывало покровительство всем членам ячейки.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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