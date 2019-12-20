В Иркутской области заключённого осудили за вербовку в ИГИЛ

Первые шесть лет мужчина проведёт в тюрьме, следующие восемь — в колонии особого режима.

В Иркутской области суд приговорил к 14 годам лишения свободы заключённого, вербовавшего в террористическую организацию ИГИЛ* других заключённых. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по региону.

— Подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, из которых первые шесть лет с содержанием в тюрьме, восемь лет — в колонии особого режима, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с декабря 2017-го по февраль 2018-го 35-летний мужчина неоднократно предлагал другим заключённым вступить в террористическую организацию.

Ранее сообщилось о ячейке ИГИЛ в калмыцкой колонии. В состав террористического сообщества вошли более 100 осуждённых. При этом, по данным следствия, руководство ИК за денежное вознаграждение оказывало покровительство всем членам ячейки.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.