В пятницу в Москве ожидается до двух градусов тепла

Ночью ожидаются слабые заморозки, ветер до 10 м/с и преимущественно отсутствие осадков.

Облачная погода с прояснениями и без осадков ожидается в пятницу в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает Гидрометцентр на своём официальном сайте.

Днём ожидается температура от ноля до двух градусов тепла и облачная погода с прояснениями. Скорость северного и западного ветра не превысит 10 м/с.

Ночью ветер поменяется на южный со скоростью до 8 м/с. Ожидаются заморозки до минус двух градусов тепла.

В Подмосковье прогнозируется от минус трёх до двух градусов тепла, в ночные часы по области температура опустится до минус четырёх градусов. Атмосферное давление в регионе составит 749 миллиметров ртутного столба.