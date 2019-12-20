СМИ: Неизвестный напал на несовершеннолетнюю в Омске

В Следственном комитете заявили, что потерпевшая сторона пока к ним не обращалась.

Пользователи соцсетей из Омска обсуждают анонимную публикацию жительницы города, которая рассказала, что на её несовершеннолетнюю дочь напал неизвестный, когда она возвращалась одна с тренировки. Об этом сообщает портал Om1.ru со ссылкой на публикацию женщины в соцсети.

— [Дочь] вышла на остановке по требованию, перешла дорогу и пошла в сторону дома, шла по улице 6-я Станционная. У дома номер 109 сзади подбежал мужчина во всём чёрном, в возрасте, с натянутым капюшоном и чёрным шарфом, схватил её и полез под куртку, — рассказала женщина.

Со слов автора, в этот момент девочка от испуга очень громко закричала, чем и смогла напугать нападавшего.

— Он не успел рот ей закрыть, испугавшись, он её оттолкнул и побежал в сторону 3-й Ленинградской, — продолжает она.

В региональном СУ СК РФ публикацией уже заинтересовались и начали проверку по сообщениям в СМИ. В то же время представители СКР заявили, что потерпевшая сторона к ним не обращалась, поэтому подтвердить информацию они не могут.