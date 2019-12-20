Лайф публикует видео с обстрелянным входом в здание ФСБ на Лубянке

Лайф публикует видеоролик с обстрелянным накануне зданием Федеральной службы безопасности в Москве. На кадрах можно увидеть следы от пуль, оставшиеся после перестрелки сотрудников ФСБ и Евгения Манюрова, который вечером 19 декабря открыл огонь, в результате которого один человек погиб и пять получили ранения.

Напомним, преступник был нейтрализован на месте. Лайф опубликовал видео с моментом ликвидации стрелка и рассказ очевидца о произошедшем. Расследованием дела о стрельбе займётся центральный аппарат СК РФ. В результате стрельбы погиб сотрудник ФСБ и получили ранения пять человек, в том числе одно гражданское лицо. Нападавший вёл огонь из охотничьего карабина "Сайга".