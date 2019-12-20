Лайнер "Аэрофлота" не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем

339

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Как уточняется, лайнер должен был вылететь в столицу в 7:55 (5:55 мск).

Пилоты дважды пытались запустить двигатели. В настоящее время ожидаем прибытия техников авиакомпании. Пассажиры находятся в аэропорту, — цитирует собеседника РИА "Новости".

Отмечается, что на борту самолёта находилось 79 пассажиров.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×