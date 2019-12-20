Эксперт рассказал о любимых уловках мошенников в 2019 году

Чаще всего в уходящем году киберпреступники представлялись сотрудниками банка и под предлогом остановки подозрительного перевода со счёта клиента просили подтвердить данные банковской карты или онлайн-кабинета. Об этом рассказал антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.

— Сама схема телефонного мошенничества известна уже давно, последний всплеск наблюдался в 2013–2014 годах. Однако в этом году произошёл новый "скачок". Связано это может быть с тем, что в распоряжении злоумышленников появилось много данных о пользователях и они научились их монетизировать, — приводит слова специалиста РИА "Новости".

Также в этом году значительно вырос объём скама (онлайн-мошенничества. — Прим. Лайфа). Злоумышленники обычно предлагают принять участие в опросе или акции с призовым фондом. Победителю обещают крупный выигрыш, однако перед этим ему якобы необходимо оплатить некую "комиссию", которая, как несложно догадаться, исчезает вместе с организаторами розыгрышей сразу после перевода.

Ещё одним воскресшим из небытия способом отъёма денег у населения стали программы-шифровальщики, которые после попадания в компьютер жертвы шифруют пользовательские файлы и требуют выкуп за их восстановление.

Правда, если раньше подобными программами пытались массово заражать компьютеры в расчёте на количество жертв, то теперь, напротив, цели выбираются точечно: как правило, это компании, которые готовы раскошелиться, чтобы вернуть нужные файлы.

Ранее Лайф сообщал, что в России за два года резко выросло число киберпреступлений.