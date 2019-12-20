Соседка — о лубянском стрелке: У него не было ни друзей, ни подруг

Устроивший стрельбу возле здания ФСБ в Москве Евгений Манюров до совершения преступления вёл уединённый образ жизни. Об этом Лайфу рассказала его соседка.

— Странный был человек... Никогда ни с кем не ходил — ни друзей у него не было, ни подруг, — отметила женщина.

Она добавила, что с ней Манюров никогда не здоровался. Жил с мамой и бабушкой, последняя недавно умерла.

Ранее Лайф сообщал, что 19 декабря неизвестный открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке. Преступник был нейтрализован на месте. Лайф опубликовал видео с моментом ликвидации стрелка и рассказ очевидца о произошедшем. Расследованием дела о стрельбе займётся центральный аппарат СК РФ. В результате стрельбы погиб сотрудник ФСБ и получили ранения пять человек, в том числе одно гражданское лицо. Нападавший вёл огонь из охотничьего карабина "Сайга".