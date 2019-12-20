Названы лучшие российские игристые вина

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В исследовании приняли участие алкогольные напитки, которые производятся в Крыму и Севастополе, Дагестане, Краснодарском крае и Ростовской области.

"Роскачество" провело исследование игристых вин российского производства в рамках "Винного гида России", созданного ведомством совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России. Из 129 вин в рейтинг вошли 94 наименования, сообщается на сайте организации.

В исследовании приняли участие вина, произведённые в Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области, Крыму и Севастополе, которые продаются большим тиражом в ценовой категории до 1000 рублей.

В этом исследовании от недорогих образцов мы не ждали особенной сложности букета, благородных тонов выдержки во вкусе. Но и недорогое "повседневное" вино может быть достаточно качественным. Нас в первую очередь интересовала чистота в аромате и вкусе, отсутствие пороков, посторонних тонов, оттенков окисления, жгучих тонов в послевкусии из-за превышения порога летучих кислот, отметила куратор дегустационной комиссии, директор школы сомелье Wine People Юлиана Григорьева.

Высшую оценку среди вин, изготовленных по методу производства настоящего шампанского, получил брют Victor Dravigny компании "Абрау-Дюрсо" 2016 года (84 балла).

Одну из первых строчек рейтинга заняло полусухое розовое игристое вино "Мсыхако" (2018 г.), изготовленное из винограда "пино-нуар", выращенного в Краснодарском крае. Оно получило 83,7 балла из 100.

Также в пятёрку лучших вин вошло два белых: брют "Российское шампанское" от Дербентской винодельческой компании (83 балла) и полусладкое ZB Wine Moscato из Крыма (82,89 балла).

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