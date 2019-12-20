Названы лучшие российские игристые вина

В исследовании приняли участие алкогольные напитки, которые производятся в Крыму и Севастополе, Дагестане, Краснодарском крае и Ростовской области.

"Роскачество" провело исследование игристых вин российского производства в рамках "Винного гида России", созданного ведомством совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России. Из 129 вин в рейтинг вошли 94 наименования, сообщается на сайте организации.

В исследовании приняли участие вина, произведённые в Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области, Крыму и Севастополе, которые продаются большим тиражом в ценовой категории до 1000 рублей.

— В этом исследовании от недорогих образцов мы не ждали особенной сложности букета, благородных тонов выдержки во вкусе. Но и недорогое "повседневное" вино может быть достаточно качественным. Нас в первую очередь интересовала чистота в аромате и вкусе, отсутствие пороков, посторонних тонов, оттенков окисления, жгучих тонов в послевкусии из-за превышения порога летучих кислот, — отметила куратор дегустационной комиссии, директор школы сомелье Wine People Юлиана Григорьева.

Высшую оценку среди вин, изготовленных по методу производства настоящего шампанского, получил брют Victor Dravigny компании "Абрау-Дюрсо" 2016 года (84 балла).

Одну из первых строчек рейтинга заняло полусухое розовое игристое вино "Мсыхако" (2018 г.), изготовленное из винограда "пино-нуар", выращенного в Краснодарском крае. Оно получило 83,7 балла из 100.

Также в пятёрку лучших вин вошло два белых: брют "Российское шампанское" от Дербентской винодельческой компании (83 балла) и полусладкое ZB Wine Moscato из Крыма (82,89 балла).

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