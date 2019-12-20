Врач назвал эффективный способ борьбы с алкогольным отравлением

Специалист также отметил, что активированный уголь и другие сорбенты бесполезны.

Юлия Шевцова, научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии, рассказала, что при алкогольном отравлении необходимо выпить 1,5 литра тёплой воды, в которой смешаны сода, соль и сахар, после чего вызвать рвоту.

— Если самостоятельные мероприятия помогают человеку прийти в себя, то можно этим и ограничиться. Но если состояние ухудшается — необходима медицинская помощь, — сказала агентству "Москва" Шевцова.

Также специалист отметила, что активированный уголь или другие сорбенты бесполезны в данной ситуации.

— Бытует мнение, что при отравлении некачественным алкоголем нужно принять алкоголь качественный. Такой способ опасен, — добавила она.

Шевцова пояснила, что подобный народный метод может только ухудшить состояние.