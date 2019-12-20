Москву скоро могут населить тарантулы и каракурты

Вместе с фауной изменится и флора. Уже сейчас садоводы успешно выращивают абрикосы и виноград, хотя они не приспособлены для привычного столице климата.

Глобальное потепление может спровоцировать появление в столице тарантулов и других членистоногих, заявил член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов.

Он отметил, что уже сейчас можно наблюдать первые признаки изменений. Так, в последнее время в столице встречается всё больше каштанов, хотя раньше их было мало. Насекомые тоже постепенно кочуют.

— Можно будет наблюдать пауков (фаланг, тарантулов) и всех представителей членистоногих, пресмыкающихся нашего юга, они могут появиться в столице, а некоторые виды уже здесь. Ядовитых змей можно наблюдать в южной части Подмосковья, паука каракурта. Если так будут развиваться события и дальше, то их численность может стать критической. Общая тенденция очевидна, — цитирует специалиста агентство городских новостей "Москва".

Абизов добавил, что вместе с фауной изменится и флора. По его словам, уже сейчас садоводы успешно выращивают абрикосы и виноград, хотя они не приспособлены для привычного столице климата.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна приложить максимальные усилия в борьбе с изменением климата.