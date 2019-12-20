Вы можете быть в опасности! Названы худшие пароли в 2019 году

Цель рейтинга заключается в том, чтобы заставить пользователей задуматься о защите своих личных данных в Сети.

Специалисты по кибербезопасности SplashData опубликовали рейтинг самых ненадёжных паролей в 2019 году. И хоть предсказуемый password, что в переводе с английского означает "пароль", больше не занимает первую строчку, пользователи продолжают выбирать предсказуемые сочетания букв и цифр.

Как отметили в компании, для составления рейтинга было проанализировано свыше пяти миллионов паролей, которые стали известны мошенникам при взломе аккаунтов.

Наихудшим паролем уходящего года стала простейшая последовательность цифр от одного до шести — 123456, на неё пришлось 4% всех взломанных паролей. Второе место по праву заслужила расширенная версия лидера рейтинга — комбинация увеличилась на три символа и стала выглядеть так: 123456789.

Третье место заняли небезызвестные первые пять клавиш верхнего ряда клавиатуры — qwerty. Кроме того, в топ вошли admin, welcome и password1.

— Среди новых в нашем топе — 1q2w3e4r и qwertyuiop, — сказал исполнительный директор компании Морган Слейн.

Специалисты отмечают, что если пользователи нашли в списке худших паролей свой, то им стоит обязательно сменить его в целях безопасности.