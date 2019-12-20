Рюкзак, одиночество и йогурты. Продавец рассказала о лубянском стрелке — видео

Устроившего стрельбу возле здания ФСБ в Москве Евгения Манюрова узнала продавщица магазина возле его дома.

— Приходит часто. Вежливый, очень спокойный, йогурты берёт. С рюкзаком всегда ходит и всегда один, — рассказала Лайфу женщина.

Ранее Лайф сообщал, что 19 декабря неизвестный открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке. Преступник был нейтрализован на месте. Лайф опубликовал видео с моментом ликвидации стрелка и рассказ очевидца о произошедшем. Расследованием дела о стрельбе занялся центральный аппарат СК РФ.

В результате стрельбы погиб сотрудник ФСБ и получили ранения пять человек, в том числе одно гражданское лицо. Нападавший вёл огонь из охотничьего карабина "Сайга".