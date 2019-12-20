Собянин выразил соболезнования родным погибшего во время стрельбы на Лубянке

Вместе с тем градоначальник поблагодарил коллег силовика за своевременную ликвидацию преступника.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье сотрудника ФСБ, погибшего при стрельбе на Лубянке.

— Во вчерашней стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ. Соболезную его родным и близким, — написал он в "Твиттере".

Во вчерашней стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ. Соболезную его родным и близким. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Спасибо бойцам ФСБ, которые оперативно ликвидировали преступника. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 20, 2019

Он добавил, что всем пострадавшим в ходе инцидента оказывается необходимая помощь. Вместе с тем Собянин поблагодарил коллег погибшего за своевременную ликвидацию преступника.

Напомним, 19 декабря неизвестный открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке. Преступник был нейтрализован на месте. Лайф опубликовал видео с моментом ликвидации стрелка и рассказ очевидца о произошедшем. Расследованием дела о стрельбе занялся центральный аппарат СК РФ. В результате стрельбы погиб сотрудник ФСБ и получили ранения пять человек, в том числе одно гражданское лицо. Нападавший вёл огонь из охотничьего карабина "Сайга".