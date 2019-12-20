Собянин выразил соболезнования родным погибшего во время стрельбы на Лубянке

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Вместе с тем градоначальник поблагодарил коллег силовика за своевременную ликвидацию преступника.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье сотрудника ФСБ, погибшего при стрельбе на Лубянке.

Во вчерашней стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ. Соболезную его родным и близким, — написал он в "Твиттере".

Он добавил, что всем пострадавшим в ходе инцидента оказывается необходимая помощь. Вместе с тем Собянин поблагодарил коллег погибшего за своевременную ликвидацию преступника.

Напомним, 19 декабря неизвестный открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке. Преступник был нейтрализован на месте. Лайф опубликовал видео с моментом ликвидации стрелка и рассказ очевидца о произошедшем. Расследованием дела о стрельбе занялся центральный аппарат СК РФ. В результате стрельбы погиб сотрудник ФСБ и получили ранения пять человек, в том числе одно гражданское лицо. Нападавший вёл огонь из охотничьего карабина "Сайга".

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