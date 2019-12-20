В Ивановской области девушка и её маленький брат погибли, провалившись под лёд

Они решили сократить дорогу домой и пройти по замёрзшей речке, но настил не выдержал их веса.

В Ивановской области восемнадцатилетняя девушка и её семилетний брат провалились под лёд и утонули. Об этом сообщается на официальной странице СУ СКР по региону.

Инцидент произошёл в Приволжске вечером 19 декабря. Девушка забрала своего брата-первоклассника из секции, и они вместе пошли домой. Они решили сократить дорогу и перейти через реку Шачу по льду, однако не учли, что ледяной покров недостаточно толстый. В результате лёд треснул под их весом, брат и сестра провалились в воду, и выбраться из водоёма им не удалось.

Сейчас по факту происшествия проводится доследственная проверка. Выясняются все детали и обстоятельства случившегося.

Ранее Лайф писал, что под Волгоградом два мальчика провалились под лёд, один из них погиб.