Счётная палата назвала количество долгостроев в России

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Больше всего проблемных объектов незавершённого строительства зарегистрировано в Башкортостане, Дагестане и Тверской области.

На данный момент в России насчитывается 71,3 тысячи объектов незавершённого строительства, финансирование которых ведётся за счёт бюджетных источников, сообщается на сайте Счётной палаты.

Наименьшее количество незавершённых строительных объектов зафиксировано в Татарстане, Липецкой области и Еврейской автономной области, а наибольшее — в Башкирии, Дагестане и Тверской области.

Отмечается, что среди долгостроев, финансируемых из бюджетов разного уровня, много школ, поликлиник, больниц и других социальных объектов, а также дорог, теплотрасс, спортивных комплексов и стадионов, объектов коммунальной структуры.

Ранее Лайф рассказывал о строительстве нового корпуса медучреждения в Иркутской области.

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