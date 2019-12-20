Сотрудники МЧС спасли более 170 кошек и собак из горящего приюта в Чечне — видео

На помощь домашним питомцам, оказавшимся в опасности, выехали сразу две бригады пожарных.

Сегодня утром, 20 декабря, сотрудники грозненской пожарной станции боролись не только с огнём, который распространился на несколько десятков квадратных метров, но и за спасение почти двух сотен жизней. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС России по Чеченской Республике.

Утром в дежурную часть поступил сигнал о возгорании в приюте для бездомных животных "Надежда на жизнь". На место инцидента незамедлительно выехали две бригады.

К моменту приезда пожарных уже горела кровля основного корпуса здания. Площадь пожара тем временем уже достигла 70 квадратных метров. Однако благодаря слаженной работе спасателей в течение получаса пожар был ликвидирован, а все хвостатые остались в целости и сохранности.

— Во время пожара в приюте находилось более 170 кошек и собак. Оперативно принятые меры позволили спасти жизнь животных, — рассказал начальник специальной части № 23 Муса Хукиев.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются причины возгорания, а также детали и обстоятельства инцидента.

Ранее Лайф писал, что в июне в Санкт-Петербурге загорелся приют для животных "Брошенный ангел" на Кожевенной линии. Из огня спасли триста кошек и семь собак.