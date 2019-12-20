Фёдор Конюхов планирует пересечь два океана на катамаране с солнечными батареями

Путешествие планируется на 2021–2022 годы и будет состоять из двух маршрутов: Канарские острова — остров Антигуа и Чили — Австралия.

Известный российский путешественник Фёдор Конюхов планирует в одиночку пересечь Атлантический и Тихий океаны на катамаране, работающем на солнечной энергии, сообщает ТАСС со ссылкой на его сына и менеджера проекта Оскара Конюхова.

— В 2021–2022 годах Фёдор Конюхов планирует совершить первые в истории одиночные переходы Атлантического и Тихого океанов на катамаране на солнечной энергии. В рамках проекта NOVA планируется построить катамаран океанского класса длиной 11 метров, оборудованный электрическими моторами и солнечными модулями, — рассказал он.

В данный момент катамаран находится на стадии проектирования, а его строительство начнётся в январе 2020 года на английской верфи Rannoch Adventure. Компания "Хевел" в Санкт-Петербурге изготовит солнечные батареи для проекта.

Путешествие будет состоять из двух этапов по маршруту Канарские острова — остров Антигуа и Чили — Австралия. В рамках первого этапа путешественника ждёт путь протяжённостью около трёх тысяч морских миль. А на втором этапе, в декабре 2022 года, Конюхов пересечёт Тихий океан и пройдёт около девяти тысяч морских миль.

Планируется, что на всё путешествие уйдёт около шести месяцев.

Фёдор Конюхов будет вести видеодневник и проводить экологический мониторинг океана.

Ранее Лайф рассказывал о планах путешественника совершить полёт из Камчатки в Москву на самолёте с солнечными батареями.