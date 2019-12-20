Украинский журналист решил продолжить дискуссию с Путиным о танках

Украинский журналист Роман Цимбалюк, накануне присутствовавший на пресс-конференции президента России, решил продолжить дискуссию о "танках на Кубани".

Напомним, Владимир Путин шуткой отреагировал на колкость Цимбалюка, который предположил, что было бы, если бы украинские танки были на Кубани.

— Вы имеете в виду 72-е машины или 34-е? — ответил на это президент (Т-72 состоит на вооружении как России, так и Украины, а Т-34 — это легендарный танк времён Великой Отечественной войны).

Тогда журналист не нашёл, что ответить. Однако уже после пресс-конференции в его "Фейсбуке" появился "оправдывающийся" пост.

— Владимир Владимирович вступил в дискуссию относительно украинских боевых машин. Говорит, что Т-64 — советский танк. Мол, у нас своего ничего нет. Танк действительно советский, но у нас есть украинская модернизация до уровня "Булат". В Российской армии тоже в основном советские танки, тоже модернизированные, — написал он.