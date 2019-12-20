Москвичей просят не сдавать в раздельный сбор мусора контейнеры с красной икрой

Москвичей призвали не выбрасывать в раздельный сбор отходов (РСО) контейнеры с остатками красной икры.

— Для того чтобы упаковку от икры можно было переработать, надо сначала съесть икру, после ополоснуть баночку или ведёрко, а затем уже отнести в контейнер для раздельного сбора. В этом случае упаковка отправится на переработку, — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя директора оператора по обращению с отходами в Москве Елену Вишнякову.

Эксперт также отметила, что в начале 2019 года при вывозе РСО столкнулись с тем, что пластиковые ведёрки были наполнены деликатесом, из-за этого дальнейшая их переработка была невозможной.