Журналиста "Коммерсанта" задержали возле здания ФСБ на Лубянке

Корреспондента Романа Дорофеева отвели в комендатуру на Кузнецком мосту, связи с ним нет.

Сотрудника "Коммерсанта" Романа Дорофеева задержали возле здания ФСБ на Лубянке, где вчера произошла стрельба. Журналист вёл прямую трансляцию с места событий, рассказывая, что происходит в центре Москвы после вчерашней спецоперации.

Как говорится на сайте издания, журналиста, не объясняя причин, отвели в комендатуру ФСБ на Кузнецком мосту. Сейчас связи с ним нет. При этом в приёмной ФСБ сотруднику редакции подтвердили, что Роман Дорофеев задержан "для выяснения обстоятельств".

Напомним, 19 декабря житель Подмосковья Евгений Манюров открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке. В результате стрельбы погиб сотрудник спецслужбы и получили ранения пять человек, в том числе одно гражданское лицо. Лайф опубликовал видео с моментом ликвидации стрелка и рассказ очевидца о произошедшем. Расследованием дела о стрельбе займётся центральный аппарат СК РФ.