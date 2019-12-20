Юные подружки из Архангельска решили "кого-нибудь убить". Выбор пал на ровесницу

Убийцы явились на встречу с девушкой, взяв перчатки, ремень, пакеты и чистящее средство.

Двум 17-летним жительницам Архангельска предъявлено обвинение в убийстве ровесницы с особой жестокостью. Об этом сообщает региональное Следственное управление СК России.

Тело убитой девушки было найдено ещё 30 июня около Партизанской улицы в Архангельске.

По версии следователей, в июне девушки просто решили убить человека и долго обсуждали это при личных встречах, в телефонных разговорах и при обмене сообщениями. Они подбирали жертву, обсуждали место и способ, а также методы сокрытия убийства.

Выбор пал на их знакомую. Одна из обвиняемых предложила ничего не подозревающей девушке встретиться, и днём 29 июня убийцы, взяв перчатки, ремень, пакеты и чистящее средство, явились на встречу. Одна из них ударила жертву стеклянной бутылкой по голове, а затем обе преступницы душили её ремнем, били бутылками и ранили осколками стекла, а также надевали на голову пакет. После смерти потерпевшей девушки скрылись.

Когда подозреваемые были задержаны, они сначала объяснили свои действия неприязнью, но следователи полагают, что преступление было совершено из хулиганских побуждений.