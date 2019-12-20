Пригожин возмутился, что Наталья Фриске копирует образ сестры

Афрокудри и короткое серебряное платье — в таком образе Наталья появилась на вечеринке.

Продюсер Иосиф Пригожин возмутился внешним видом сестры Жанны Фриске, ставшей её копией.

Несколько дней назад Наталья Фриске, ранее пытавшаяся стать известной певицей, появилась на вечеринке в образе, тщательно копирующем её сестру. Женщина завила мелкие афрокудри и в качестве наряда выбрала короткое серебряное платье. Но на этом она не остановилась и исполнила на вечере песню покойной Жанны "А на море белый песок".

— Стать копией — это самая простая бизнес-модель, лёгкий способ заработка. Вот только заменить ушедшую Жанну будет очень сложно, потому что она оригинал, она сама себя сделала. И выжимать по капле из её популярности — это просто смешно, — прокомментировал ситуацию "Комсомольской правде" Пригожин.

Он также добавил, что, несмотря на большой опыт работы, не перестаёт удивляться происходящему в шоу-бизнесе.