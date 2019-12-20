Юрист оценил развлечения москвичей: Закон не запрещает бросаться "геликами"

По его словам, главное в таких ситуациях — соблюдать технику безопасности и не подвергать опасности чужую жизнь, здоровье или имущество.

Юрист не увидел каких-либо нарушений в развлечении двух москвичей, которые сбросили Gelandewagen с вертолёта на аэродроме в Карелии. При этом случаем уже заинтересовались в полиции.

— Закон не запрещает бросаться автомобилями, — рассказал телеканалу "360" адвокат правового центра "Человек и закон" Вячеслав Лоскутов.

По его словам, "при большом желании" в случившемся можно усмотреть только нарушение правил дорожного движения — например, в превышении допустимой скорости. Юрист считает, что проблем из-за этой шутки у мужчин не будет.

Напомним, двое пока не установленных москвичей организовали для себя в Карелии весьма недешёвое и достаточно специфичное развлечение — заказали падение автомобиля Mercedes G-Class с вертолёта. Мужчины официально обратились в администрацию аэропорта Пески и заплатили за сброс 250 тысяч рублей. Вся операция заняла около 20 минут, при этом обычно час полёта на вертолёте обходится в 160 тысяч.