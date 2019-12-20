В России появился первый "Сбербанк-McDonald's"

В Москве у метро "Новослободская" открылось первое отделение Сбербанка, совмещённое с McDonald's. Об этом пишут "Ведомости".

В новом офисе недалеко от банкоматов разместили зону "Маккафе" с кофемашинами. Также там есть планшет, позволяющий сделать заказ из стандартного меню закусочной в любое время. В качестве пункта доставки можно выбрать не только отделение банка, но и любое другое место.

Издание отмечает, что ресторан McDonald's находится на расстоянии 300 метров. Скорее всего, оттуда готовую еду будут приносить курьеры Delivery Club, совладельцем которого стал банк.

Руководство Сбербанка полагает, что появление таких точек привлечёт больше людей в отделения и поможет бороться с общей для всех банков тенденцией к снижению посетителей.

По словам зампредседателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, "сломать" намечающийся тренд может помочь взаимодействие и с другими компаниями, у которых уже есть свои клиенты.

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