"Мамин сыночек" из интеллигентной семьи. Лайф узнал, с кем жил стрелок с Лубянки

Единственными близкими людьми Евгения Манюрова были мать и бабушка, которая недавно умерла.

Лайф узнал некоторые подробности о семье Евгения Манюрова, который накануне вечером устроил стрельбу у здания ФСБ в самом центре столицы. 39-летний мужчина жил в подмосковном Подольске вместе с мамой и бабушкой, которой недавно не стало.

Мать стрелка Светлана работала в торговом павильоне недалеко от дома, продавала женскую одежду, однако хозяйка торговой точки не так давно разорилась, и женщина осталась без работы. Бывшие коллеги-продавщицы помнят как саму Светлану, так и её сына. Оказывается, Евгений регулярно встречал мать с работы и производил впечатление очень заботливого сына. Часто его видели здесь с рюкзаком за плечами.

— Мамин сыночек такой он, всегда ей сумочки понесёт. Скромный, интеллигентный, ничего плохого и не можем сказать, — вспоминают бывшие коллеги Светланы.

После того как мать разошлась с отцом Евгения, мальчика она воспитывала вместе с бабушкой — тоже очень образованной и воспитанной, по словам соседей, женщиной. Она работала учителем в местной школе, преподавала одну из гуманитарных дисциплин. Недавно пожилая женщина скончалась, и Евгений, по некоторым данным, замкнулся в себе, тяжело переживая потерю.

Могла ли стать смерть пенсионерки триггером для вчерашний событий, пока не известно. Скорее всего, стрелку Евгению Манюрову назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Напомним, 19 декабря житель Подмосковья Евгений Манюров открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке. В результате стрельбы погиб сотрудник спецслужбы и получили ранения пять человек, в том числе одно гражданское лицо. Лайф опубликовал видео с моментом ликвидации стрелка и рассказ очевидца о произошедшем. Расследованием дела о стрельбе займётся центральный аппарат СК РФ.